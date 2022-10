JEFFERIES stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE nach einer Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Das Management des Energiekonzerns habe sich zuversichtlich zum jüngst angekündigte Kohleausstieg sowie zu einer Milliarden-Übernahme in den USA geäußert, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte die Europäische Union einen Strompreisdeckel von 18 Euro je Megawattstunde einführen, hätte die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2023 deutlich Luft nach oben: Diese liege bei 4,5 Milliarden Euro, seine eigene Prognose hingegen bei 5,2 Milliarden Euro, betonte der Experte./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 10:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 10:55 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,75 % auf 40,15EUR an der Börse Tradegate.



