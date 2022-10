GSMA-BERICHT ZEIGT AUF, DASS POLITISCHE MASSNAHMEN ERFORDERLICH SIND, UM DIE ZIELE DES DIGITALEN JAHRZEHNTS zu ERREICHEN

Der 2022 Mobile Economy Report Europe zeigt auf, dass gemäß dem Stand vom Ende Juni 2022 108 Betreiber in 34 Märkten in ganz Europa kommerzielle 5G-Dienste eingeführt haben, wobei die Verbraucherakzeptanz stetig wächst und jetzt 6 % des mobilen Kundenstamms erreicht. Norwegen liegt bei der Einführung der Technologie an der Spitze: 16 % der dortigen Bevölkerung nutzen bereits 5G. Aber auch die Schweiz (14 %), Finnland (13 %), das Vereinigte Königreich (11 %) und Deutschland (10 %) zeigen eine positive Dynamik.

Aufgrund der schwierigen Marktbedingungen bleibt Europa jedoch hinter seinen globalen Kollegen zurück. Der Bericht prognostiziert, dass bis 2025 die durchschnittliche Einführung von 5G in ganz Europa 44 % erreichen wird, wobei das Vereinigte Königreich und Deutschland mit 61 % bzw. 59 % die höchsten 5G-Einführungsraten in Europa erwarten. Dieses schnelle Wachstum wird jedoch von anderen Weltwirtschaften übertroffen, wobei Südkorea im gleichen Zeitraum voraussichtlich 73 % erreichen wird, während Japan und die USA eine Einführung von 68 % erreichen dürften.

Die Geschwindigkeit der Erweiterung der 5G-Abdeckung in ganz Europa wird ein Schlüsselfaktor für den Übergang von 4G zu 5G sein, was ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erreichung der Ziele des digitalen Jahrzehnts in Europa ist. Obwohl die Netzabdeckung von 5G in Europa bis 2025 auf 70 % steigen wird (von 47 % im Jahr 2021), wird fast ein Drittel der Bevölkerung ohne 5G-Netzabdeckung bleiben. Im Vergleich dazu beträgt diese Rate in Südkorea und den USA höchstens 2 %.

Erreichen der Ziele des digitalen Jahrzehnts

Im Jahr 2021 legte die EU-Kommission Ihre Vision für Europas digitale Transformation bis 2030 im Rahmen des digitalen Jahrzehnts dar. Die Strategie versprach, den Volkswirtschaften der EU durch die Entwicklung digitaler Fähigkeiten, die digitale Transformation von Unternehmen, nachhaltige digitale Infrastrukturen und die Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen greifbare Vorteile zu bieten.