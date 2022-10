Studie 4G und 5G sind Schlüssel zur Bewältigung des steigenden Strombedarfs (FOTO)

- Studie von Ericsson und Arthur D. Little zu vernetzten

Energieversorgungsunternehmen hebt die Bedeutung der Mobilfunktechnologie für

die Digitalisierung des Energiesektors hervor.

- Erneuerbare Energiequellen verändern die Energiewertschöpfungskette und

ermöglichen es "Prosumern", Energie in das Netz einzuspeisen und gleichzeitig

zu verbrauchen.

- Für das künftig deutlich komplexere Energiemanagement können

Mobilfunktechnologien wie 4G und 5G wichtige Grundlagen schaffen.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) hat in Zusammenarbeit mit Arthur D. Little einen Bericht

(https://www.ericsson.com/en/enterprise/reports/connected-energy-utility) über

vernetzte Energieversorgungsunternehmen veröffentlicht, der die Bedeutung der

Mobilfunktechnologie für die Digitalisierung des Energiesektors hervorhebt.