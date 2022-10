BGW und DRV Bund präsentieren Index zur Berufsgesundheit in der Pflege - BeGX

Hamburg (ots) - Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und

Wohlfahrtspflege (BGW) und die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) haben

zusammen den Berufsgesundheits-Index Pflege (BeGX) entwickelt. Das neue

Branchenmonitoring-Instrument stellen beide am 6. Oktober 2022 ab 14.15 Uhr im

Rahmen einer gemeinsamen Podiumsdiskussion auf dem Deutschen Pflegetag vor.



Fundierte Basis für Handlungsempfehlungen





Wie steht es um Gesundheit und Arbeitssituation der Beschäftigten in der Pflegeund wie wirken sich be- und entlastende Einflüsse darauf aus? Das soll der neueIndex erfassen und vergleichbar machen. "Wir haben mit dem BeGX ein Instrumentfür ein Branchenmonitoring entwickelt, das erstmalig die Berufsgesundheit derPflegenden ganzheitlich in den Blick nimmt", sagt BGW-Hauptgeschäftsführer JörgSchudmann. "Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger bekommen damit einefundierte Datenbasis an die Hand und können konkrete Handlungsempfehlungenableiten", ergänzt Brigitte Gross, Direktorin der DRV Bund. BGW und DRV Bundwerden in Zukunft jährlich einen Bericht zum BeGX Pflege veröffentlichen, derdie Entwicklung dokumentiert. Claudia Moll, die Pflegebevollmächtigte derBundesregierung begrüßt dies sehr: "Endlich haben wir ein fortlaufendesMonitoring für Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Image der Pflegebranche.Solche Daten können der Politik dabei helfen, zukunftsweisende Entscheidungenzum Wohle der Mitarbeitenden und damit letztlich auch der zu versorgendenMenschen zu treffen."Grundlage der Berechnung sind Daten aus vier Bereichen, die sich positiv odernegativ auf die Berufsgesundheit auswirken können:- Ressourcen (zum Beispiel Weiterbildung und Einkommenszufriedenheit)- Arbeitsbedingungen (zum Beispiel Überstunden und wechselnde Arbeitszeiten)- Arbeits- und Erwerbsfähigkeit (zum Beispiel Krankheitstage, Arbeitsunfälle,Berufskrankheiten und Risiken der Erwerbsminderung)- Berufsansehen/Medien-Meinungsklima (Anerkennung und Wertschätzung in derÖffentlichkeit)Berechnet wird der BeGX getrennt für die Bereiche Alten- und Krankenpflege vonDIW Econ, einem Unternehmen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.Als Ausgangspunkt gilt jeweils der Wert für das Jahr 2013, der mit 100festgelegt wurde. Ein Anstieg des Indexwertes steht für eine Verbesserung derBerufsgesundheit. Der aktuelle Bericht reicht bis zum Jahr 2020. Ihm liegenDaten der gesetzlichen Kranken- sowie Unfallversicherung, der DRV, desSozio-oekonomischen Panels (SOEP), von Media Tenor International und des Panelsder Pflegekammer Rheinland-Pfalz zugrunde.Coronapandemie stoppt positive EntwicklungVon 2017 bis 2019 entwickelte sich der BeGX positiv im Vergleich zum