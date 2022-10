Inflation und Energiekrise - Die Bayerische unterstützt Kunden und Vertriebspartner mit Aktionsmaßnahmen in der Krise (FOTO)

München (ots) - Die Inflation und die explodierenden Lebenserhaltungskosten sind

aktuell sehr präsente Probleme unserer Bevölkerung. In diesen akuten Krisen

entlastet die Bayerische ihre Kunden und Vertragspartner bei Bedarf mit

Sonderleistungen und Ausnahmeregelungen. Je nach Vertrag werden einfach und

unkompliziert Beitragsfreistellung, Zahlungsaufschub, Verlegung des

Versicherungsbeginns, Stundung der Beiträge oder Anpassung des

Versicherungsschutzes ermöglicht.



"Wir als Versicherer dienen unseren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern

sowie unseren Kundinnen und Kunden als Wegbegleiter und beratender Partner - und

das ist jeder Lebenslage. Die aktuellen und kommenden Krisen bringen

explosionsartig neue Kosten mit sich, die mitunter unvorbereitet auf einen

Haushalt zukommen. Um hier zu unterstützen, stellen wir bei Bedarf Möglichkeiten

zur Verfügung, die monatlichen Haushaltskosten reduzieren und dennoch den

Versicherungsschutz zu erhalten. Dabei werden wir unkompliziert Hilfe

anbieten.", so Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen.





Das Maßnahmenpaket geht individuell auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kundenein und bietet unterschiedliche Hilfsangebote für alle bestehendenKomposit-Verträge. Produktabhängig haben Kunden die Möglichkeit, den Beginnihres neu abgeschlossenen Vertrages einfach zu verlegen oder die Beitragszahlungum bis zu drei Monate aufzuschieben. Bei vielen Produkten wie z.B. im BereichUnfall-, Hausrat-, Haftpflichtversicherung können sie zusätzlich eine befristeteBeitragsfreistellung (mit ruhendem Versicherungsschutz) für bis zu sechs Monatebeantragen. Auch eine kurzfristige Anpassung des bestehenden Vertrages, einTarifwechsel auf aktuelle Bedingungen sowie die Vereinbarung einerSelbstbeteiligung ist je nach Produkt unbürokratisch und schnell möglich.In der Sparte Leben bietet die Bayerische im Bedarfsfall ebenfallsEntlastungsoptionen. So ist auch hier beispielsweise eine Verlegung desVertragsbeginns in der Einkommenssicherung um bis zu drei Monate ohne erneuteGesundheitsprüfung möglich. Bei bereits laufenden Einkommenssicherungsverträgenkann ein Zahlungsaufschub (Stundung) von bis zu sechs Monaten vereinbart werden- auch hier ohne erneute Gesundheitsprüfung. Im Anschluss zahlt der Kunden denausstehenden Beitrag in einer Summe oder der Beitrag wird mit den Beiträgen fürdie restliche Laufzeit verrechnet. Das führt in der Regel nur zu einergeringfügigen Erhöhung des Beitrags. Im Bereich der Fondpolicen kann ebenfallseine Aussetzung der Beiträge erfolgen. Sogar bei Unterschreiten vonMindestrenten oder Mindestvertragsguthaben bis 100 Euro gewähren wir im Rahmender Ausnahmeregelungen eine befristete Beitragsfreistellung bis hin zu sechsMonaten."In Zeiten wie diesen ist es zentral, dass wir als Versicherer Flexibilitätzeigen. Diese Krisen betreffen uns alle gleichermaßen. Umso wichtiger ist esauch hier einen solidarischen Teilbetrag zur Entlastung der Situation zu geben.Dieses Paket ist unser Beitrag hierzu.", ergänzt Martin GräferDie Bayerische empfiehlt sich hier unbedingt persönlich beraten zu lassen. Dafürsteht der persönliche Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin sehr gerne zurVerfügung.