GOLDMAN SACHS stuft Vitesco auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vitesco von 42 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 11. Oktober dürfte der Autozulieferer im umkämpften Bereich Elektroantriebe neue mittel- sowie langfristige Ziele ausgeben, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Möglich sei eine Anhebung der angepeilten jährlichen Wachstumsraten auf bis zu 6 Prozent. Das neue Kursziel berücksichtige nun zudem Vitescos Status als mögliches Übernahmeziel./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 08:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vitesco Technologies Group Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +5,77 % auf 54,05EUR an der Börse Tradegate.