GOLDMAN SACHS stuft NOVARTIS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 107 auf 106 Franken angepasst, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Bei den anstehenden Zahlen des Pharmakonzerns für das dritte Quartal stünden neue Produkttrends und Wechselkurseffekte im Fokus, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem der starke US-Dollar dürfte Umsatz und Ergebnissen Rückenwind geben./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 19:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,11 % auf 78,74EUR an der Börse Lang & Schwarz.