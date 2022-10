Value mit Sicherheitsgurt



Value-Investoren fürchten in der Regel nur einen zu teuren Kauf und einen dauerhaften Wertverlust. Ansonsten üben sie sich in Geduld und stehen auch längere Durststrecken an den Märkten durch. Für risikoaversere Anleger hat die VAA Value Advisors GmbH mit dem MMT V-S-P Strategie Fonds (WKN: A2QJWP) eine optionsbasierte Value-Strategie entwickelt, die große Verluste vermeidet. Die Smart Investor-Analyse geht der Frage nach, was eine konsequente und systematische Absicherung aller Positionen bringt und wie eine hohe Volatilität bei Stillhaltegeschäften gewinnbringend genutzt werden kann.



Lesen Sie hier die Analyse!



Wiederholen sich die 1970er?



Ältere Semester könnten mit Blick auf die aktuelle Energiekrise, Inflation und einen SPD-Mann im Kanzleramt an eine Renaissance der 1970er denken. Dirk Stöwer, Geschäftsführer des Kontor Stöwer Asset Management, wirft in der SI-Kolumne einen Blick in den Rückspiegel und zieht daraus Lehren für die Zukunft. Aus seiner Sicht ist die Wiederholung einer wirtschaftlichen Stagnationsphase mit hohen Preissteigerungsraten wahrscheinlich. Der Experte erläutert, in welchen Anleihesegmenten ein genauerer Blick lohnt und warum bei Aktieninvestments das passive Investieren über ETFs an Attraktivität verlieren sollte.



Lesen Sie hier die Kolumne!

Welt im Wandel



Im Smart Investor-Interview blickt Johannes Maier von der BANTLEON Invest GmbH auf eine Welt im Wandel und die Chancen, die sich daraus für Investoren ergeben. Der nachhaltige Multi-Asset-Fonds BANTLEON CHANGING WORLD (WKN: A2JKZA) setzt auf wesentliche Zukunftsthemen. Maier führt aus, inwieweit aktuelle Entwicklungen die Energiewende und die Digitalisierung befördern und wie Nachhaltigkeitskonzepte im Investmentprozess berücksichtigt werden. Zudem erläutert er, welchen Performancebeitrag Anleihen leisten können und wie der Fonds aktuell positioniert ist.



Lesen Sie hier das Interview!

Autor: Ralph Malisch, Smart Investor und Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion