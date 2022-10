Fahrer von Delivery Hero klagen über Willkür und Druck

Hamburg (ots) - Fahrer des deutschen Konzerns Delivery Hero liefern in denVereinigten Arabischen Emiraten unter fragwürdigen Bedingungen Essen aus. DasBerliner Lieferunternehmen arbeitet in dem Golfstaat mit Subunternehmernzusammen, die systematisch örtliche Gesetze brechen. Das zeigen Recherchen derWochenzeitung DIE ZEIT. Die Subunternehmer konfiszieren demnach standardmäßigPässe von Fahrern und verlangen von ihnen teils mehrere Tausend Euro für ihrArbeitsvisum. Beides ist nach emiratischem Recht verboten. Mehrere Fahrerberichten der ZEIT von willkürlichen Suspendierungen und davon, dass sie in denLebensmittellagern des Unternehmens nicht zur Toilette gehen dürfen.Delivery Hero beschäftigt über seine Tochtergesellschaft Talabat nach eigenenAngaben mehr als 15.000 Fahrer in den Vereinigten Arabischen Emiraten. DieMehrheit stammt aus Pakistan, Indien und einigen anderen asiatischen Ländern.Das Unternehmen teilt auf Anfrage mit, dass die Zusammenarbeit mitSubunternehmern "übliche internationale Praxis" sei. Die Subunternehmer seien"als Arbeitgeber der Fahrer" für deren "Wohl" verantwortlich und dafür, dassalle Gesetze befolgt würden. "Wenn wir auf einen Verstoß aufmerksam gemachtwerden, gehen wir dem nach, und wenn er sich bewahrheitet, haben wir strengeRichtlinien, die dazu führen können, dass wir die Behörden informieren und dieZusammenarbeit beenden."Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: mailto:presse@zeit.de).Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9377/5337124OTS: DIE ZEIT