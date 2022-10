Außenhandel trotzt der Krise

Berlin (ots) - "Die USA sind unser größter Exportmarkt und werden gerade in

unsteten Zeiten als Exportpartner für Deutschland immer wichtiger. Die

gestiegene Bedeutung zeigt die Notwendigkeit, die Wirtschaftsbeziehungen mit den

USA auf belastbarere Füße zu stellen. Wir brauchen nun schnell Fortschritte bei

den Verhandlungen im Rahmen des Handels- und Technologierats TTC. Das ist eine

große Chance, Handelskonflikte künftig zu vermeiden", so Dr. Dirk Jandura,

Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zu

den heute veröffentlichten Außenhandelszahlen.



"Die Probleme zeichnen sich bereits ab: Die Biden-Administration hat jüngst die

sogenannten Buy-American-Vorschriften verschärft. Neue, protektionistische

Bestimmungen zur steuerlichen Förderung von Elektroautos im Rahmen des Inflation

Reduction Acts bergen ebenfalls großen Sprengstoff. Auch der weiterhin von der

EU geplante CO2-Grenzausgleichmechanismus hat das Potential, einen neuen

Handelskonflikt heraufzubeschwören", so Jandura weiter.