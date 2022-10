David Tappe Vermögensberater verrät, wie jeder trotz Inflation und Nullzinsen sein Geld für einen sorgenfreien Ruhestand anlegen kann (FOTO)

Bielefeld (ots) - David Tappe ist Vermögensexperte und Gründer der TAPPE

CONSULTING AG. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der unabhängige

Honorarberater seine Kunden dabei, ihr Geld sicher und ganz nach den eigenen

Bedürfnissen anzulegen. So bleibt der sorgenfreie Ruhestand kein leeres

Versprechen der Politik, sondern wird zur entspannten Realität.



Nach einem langen Arbeitsleben soll der Ruhestand von Erholung geprägt sein.

Endlich ist genug Zeit vorhanden, um sich lang gehegte Träume zu erfüllen: Viel

verreisen, ein Musikinstrument lernen oder sich für karitative Zwecke engagieren

- an Ideen für eine aktive Freizeitgestaltung mangelt es in der Regel nicht. Was

im Gegensatz dazu jedoch zusehends weniger wird, ist das Geld. Eine

explodierende Inflation und minimale Zinsen auf das eigene Sparguthaben sind nur

zwei Gründe hierfür. Jedoch bedeutet der Eintritt in den Ruhestand nicht

automatisch auch ein in Leben in Altersarmut. Davon ist David Tappe als Vorstand

der TAPPE CONSULTING AG überzeugt. Der unabhängige Honorarberater konnte schon

vielen Kunden dabei helfen, planbar finanziellen Wohlstand für ihre Zukunft

aufzubauen. Im Folgenden erfahren Sie, wie der Experte seinen Kunden helfen

konnte und welche herausragenden Ergebnisse sie dabei erzielten.