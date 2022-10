Über 100 Bewerbungen zum ersten German SDG Award des Senats der Wirtschaft / Dr. Gerd Müller verkündet Nominierte auf der offiziellen Bühne der UN-Klimakonferenz COP27 (FOTO)

Bonn/Berlin (ots) - Mit über 100 Bewerbungen in vier verschiedenen Kategorien

ist die Bewerbungsphase des ersten German SDG Awards in der vergangenen Woche zu

Ende gegangen. Das Spektrum der einzelnen Beiträge ist dabei so vielfältig wie

die 17 Sustainable Development Goals selbst. Es bewerben sich Unternehmen,

Vereine und Institutionen. Darunter auch Bildungsträger, Journalistinnen und

Journalisten bzw. Medien sowie Kommunen und öffentliche Einrichtungen.



Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, dass die meisten Projekte von Akteuren

eingereicht wurden, die bislang noch nicht mit dem Senat der Wirtschaft

Deutschland verbunden sind.