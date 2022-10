INFANTINO UND BECKHAM BEJUBELN DIE ASPIRE ACADEMY ALS INTEGRALEN BESTANDTEIL VON KATARS WM-VERMÄCHTNIS ZUM ENDE DES GLOBAL SUMMIT 2022

Am Abend gab es einen „Star-Chat" mit dem ehemaligen englischen Kapitän David Beckham, der über den Einfluss der Aspire Academy auf das Vermächtnis Katars als Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft 2022 sprach. Seine Gedanken brachte er zum Ausdruck nach einem Tag mit inspirierenden Gesprächen in der Aspire Academy, an dem Delegierte aus den 32 Nationen der WM-Endrundenteilnehmer und Mitglieder der „Aspire in the World Fellows" über Themen von der Jugendentwicklung bis hin zur Nutzung von Daten diskutierten.

In seiner Begrüßungsrede sagte Herr Infantino: „Die Arbeit, die Sie leisten, ist genau das, was uns, die Fans des Spiels, diese unglaubliche Emotion spüren lässt, wenn wir das Können der jungen Spieler sehen."

„Wir bekommen alle Spieler zu sehen, die Sie trainiert haben, und die Leistung, die wir alle auf dem Fußballplatz sehen und bewundern. Es berührt unsere Gefühle, es berührt unsere Herzen."

„Es bringt uns zum Weinen, bringt uns zum Feiern und bringt uns alle dazu, uns in einen schönen Sport zu verlieben."

In seinem Star-Chat sprach Beckham über das Vermächtnis Katars als Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft 2022 und die Macht des Fußballs als vereinende Kraft.

„Sie müssen sich nur Aspire anschauen. Das ist ein Vermächtnis", sagte er.

„Sie wollen die nächsten Generationen dazu inspirieren, dieses Spiel spielen zu wollen. Und es geht nicht nur darum, ein Profi zu werden. Es geht darum, in das Wohlbefinden, in die Gesundheit und in die Zukunft nicht nur von Katar, sondern auch der Region zu investieren. Es geht um die nächste Generation von Fußballern, oder sogar Sportstars, oder einfach nur um Menschen, die gesund leben wollen und Spaß am Sport haben."

Mehrere der von Beckham und anderen angesprochenen Punkte wurden am zweiten Tag des AAGS vertieft.

Der erste Star-Chat am zweiten Tag fand mit der zweimaligen Gewinnerin der Frauenfußball-Weltmeisterschaft, Jill Ellis, statt, die jetzt Präsidentin des San Diego Wave FC in den USA ist. Sie erklärte, dass eines der wichtigsten Dinge für sie der Versuch ist, jeden Tag besser zu werden, und dass Scheitern in diesem Prozess helfen kann.