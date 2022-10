Ab 2023 100 Prozent verantwortungsvoller Kakao für die Schokoladenprodukte von Mars Wrigley in Europa (FOTO)

Unterhaching (ots) - Ab dem Jahr 2023 werden 100 Prozent des Kakaos, den der

Süßwarenhersteller Mars Wrigley für seine Fabriken in Europa einkauft, aus

verantwortungsvollem Anbau stammen. Das bedeutet konkret, dass Mars genügend

Kakao von Farmen beziehen wird, die von seinem Programm für verantwortungsvollen

Kakao profitieren, um den europäischen Bedarf für seine Marken wie SNICKERS,

M&M'S, TWIX und MARS zu decken.



Mit dieser Umstellung wird ein wichtiger Meilenstein der Mars Kakaostrategie

"Cocoa for Generations" erreicht. Seit 2018 bündelte das Familienunternehmen im

Rahmen dieser Strategie seine Maßnahmen für schnellere und nachhaltigere

Verbesserungen in der gesamten Lieferkette. "Cocoa for Generations" konzentriert

sich auf den Schutz der Kinder, den Erhalt der Wälder sowie die Verbesserung des

Einkommens von Kakaobäuerinnen und -bauern.