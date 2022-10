FRANKFURT (dpa-AFX) - Betriebsratsgremien im Organisationsbereich der IG Metall sind weiblicher geworden. Der Frauenanteil in den Arbeitnehmervertretungen stieg bei den diesjährigen Betriebsratswahlen auf 24,5 Prozent (2018: 23,6 Prozent), wie die IG Metall am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Fast ein Viertel der Gremienmitglieder seien nach der endgültigen Auswertung der Wahlergebnisse damit weiblich. Der Anteil der wahlberechtigten Frauen liege nur bei etwa einem Fünftel (20,8 Prozent) der Gesamtheit.

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen in den Gremien verbesserte sich gegenüber der letzten Wahl ebenfalls. Den Angaben zufolge sind inzwischen 16,4 Prozent der Betriebsratsvorsitzenden weiblich (2018: 14,8 Prozent). Bei den stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden sind es 21,0 Prozent (2018: 19,7 Prozent). "Die Ergebnisse der Kolleginnen zeigen, wie sehr sich gezielte Frauenförderung und damit Fortschritte in der Gleichstellung für die Durchschlagskraft weiblicher Betriebsratsarbeit bezahlt machen", sagte Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall./mar/DP/stw