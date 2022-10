Alimentiv, Satisfai Health und Virgo kündigen Partnerschaft an, um KI-gesteuerte Technologie zur Verbesserung von klinischen Studien bei CED und anderen Erkrankungen des GI-Traktes zu nutzen

Die Partnerschaft ermöglicht eine fortschrittliche KI-betriebene Videoerfassung in HD-Qualität, Entscheidungsunterstützung und klinische Forschungsmittel für das globale Netzwerk der Prüfärzte bei klinischen Studien von Alimentiv.

LONDON, Ontario, 5. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Alimentiv Inc. („Alimentiv"), Satisfai Health, Inc. („Satisfai") und Virgo Surgical Video Solutions, Inc. („Virgo") gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um das zentrale Einlesen, die Datenerfassung, die Entscheidungsunterstützung und die Patientenrekrutierung im Bereich der klinischen Studien für die chronisch entzündliche Darmerkrankung (CED) und ähnliche Erkrankungen des GI-Traktes zu revolutionieren. Satisfai, ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung künstlicher Intelligenzlösungen für die Gastroenterologie, und Virgo, ein Branchenführer in der endoskopischen Videoerfassungstechnologie, werden ihre kombinierten Stärken nutzen und in Partnerschaft mit Alimentiv, einem führenden Forschungsleiter in der Gastroenterologie, zusammenarbeiten, um das volle Potenzial der KI-gesteuerten Präzisionsbildgebung im Bereich klinischer GI-Studien zu realisieren.