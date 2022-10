Polen: Notenbank hebt Leitzins überraschend nicht weiter an

TEMPE - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im September weniger als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) sank zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 56,7 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 56,0 Punkten gerechnet.

WARSCHAU - Die polnische Notenbank hat ihren Leitzins überraschend nicht weiter angehoben. Er verharre bei 6,75 Prozent, teilte sie am Mittwoch in Warschau mit. Analysten hatten hingegen eine Anhebung auf 7,00 Prozent erwartet. Zuvor hatte die Notenbank ihren Leitzins elfmal in Folge angehoben, um gegen die hohe Inflation anzugehen.

GESAMT-ROUNDUP: Harte Zeiten für Exporteure - Bremsspuren im Welthandel erwartet

WIESBADEN/GENF - Deutschlands Exportunternehmen müssen sich auf eine deutliche Abkühlung des Welthandels einstellen. Die Welthandelsorganisation WTO sagte am Mittwoch drastische Bremsspuren durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Pandemie und die Folgen des Klimawandels im kommenden Jahr voraus. Sie senkte ihre Wachstumsprognose für 2023 von 3,4 auf 1,0 Prozent. In diesem Jahr dürfte der globale Handel dagegen stärker wachsen, als im Frühjahr angenommen. Davon könnte die exportlastige deutsche Wirtschaft profitieren.

IWF sieht eingeschränktes Risiko für Lohn-Preis-Spirale

WASHINGTON - Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht ein geringes Risiko für eine Lohn-Preis-Spirale aufgrund der hohen Inflation. Die Reallöhne seien im Jahr 2021 in vielen Volkswirtschaften nicht deutlich angestiegen oder sogar zurückgegangen, hieß es im IWF-Wirtschaftsausblick am Mittwoch. Diese Entwicklung habe sich bis ins erste Quartal des Jahres 2022 fortgesetzt.

USA: Beschäftigung im Privatsektor steigt stärker als erwartet - ADP

WASHINGTON - Die Privatwirtschaft der USA hat im September mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat kamen 208 000 Stellen hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 200 000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet.

Truss kündigt mehr 'Brüche' durch Wirtschaftsideen an



BIRMINGHAM - Trotz der jüngsten Marktturbulenzen wegen ihrer Finanzpläne will die britische Premierministerin Liz Truss weiterhin ihre umstrittenen Wirtschaftsvorhaben durchziehen. "Immer wenn es Veränderungen gibt, gibt es Brüche", sagte Truss am Mittwoch zum Abschluss des Parteitags ihrer Konservativen Partei in Birmingham. "Nicht alle werden dafür sein. Aber vom Ergebnis werden alle profitieren - eine wachsende Wirtschaft und eine bessere Zukunft."