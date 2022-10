Fachkräftemangel Generation Z Mitarbeitergewinnung mit digitaler Präzision (FOTO)

Hamburg (ots) - In der momentanen Situation auf dem Arbeitsmarkt versuchen

Unternehmen mit verschiedenen Mitteln, die Vertreter der Generation Z für sich

zu gewinnen. Doch neben dem Anspruch der zwischen 1995 und 2010 Geborenen

(sogenannte Zoomer) an die Unternehmen, müssen sie richtig angesprochen werden.

Die "Socialnatives" haben dafür nachweislich erfolgreiche Konzepte entwickelt.



Eine der größten Fragen der Unternehmen und deren HR-Beauftragten ist in den

meisten Fällen: Wie ticken die "Zoomer" und wir erreicht man sie? Die Agentur

"Socialnatives" mit Sitz in Berlin, Hamburg und Stuttgart kann darauf Antworten

geben, denn der Kontakt mit den" Zoomern" ist deren Daily Business: