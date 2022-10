HABANOS, S.A. PRÄSENTIERT QUAI D'ORSAY IMPERIALEN REISE-HUMIDOR AUF DER TFWA INTERNATIONAL FAIR IN CANNES

Havanna (ots/PRNewswire) - - Habanos, S.A. setzt sein Engagement für Duty Free

und Travel Retail (Einzelhandel im Reiseverkehr) fort und präsentiert ein

Produkt, das exklusiv für diese Kanäle entwickelt wurde



Habanos, S.A. präsentierte den neuen Reise-Humidor der Marke Quai D'Orsay

Imperiales während seines traditionellen Galadinners auf der TFWA World

Exhibition & Conference in Cannes, Frankreich. Ein eleganter und exklusiver

Reise-Humidor mit jeweils 20 Habanos in limitierter Stückzahl, der nur in den

Vertriebskanälen Duty Free und Travel Retail erhältlich sein wird.