Taiwantrade.com Virtueller Pavillon zum Katastrophenschutz und Avatar-Online-Meetings für globale Lieferanten

Taipeh (ots/PRNewswire) - Taiwantrade.com, Taiwans größtes offizielles

B2B-Portal, hat als Reaktion auf den Klimawandel und seine Folgen das Disaster

Prevention Online Showcase ins Leben gerufen. Die Käufer können Produkte für die

Katastrophenvorbeugung, -vorsorge, -bewältigung und -wiederherstellung

durchstöbern, darunter Notfallsets, medizinische Hilfsmittel,

Telekommunikationsgeräte, Wiederaufbaumaterialien, Sicherheitsartikel,

Feuerwehrausrüstung und jede erdenkliche Art von Grundbedarfsartikeln. Sie

können sich auch direkt an die Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu

erhalten.



Darüber hinaus ermöglicht der Disaster Prevention VR Pavilion, der Web VR und

360-Grad-Panoramafotografie nutzt, Online-Käufern, Produkte von allen Seiten und

Winkeln zu jeder Zeit und von jedem Ort aus zu betrachten. Zu den wichtigsten

Produkten gehören:





Eine intelligente Flüssiggas-Verwaltungslösung von Kiwi Technology, dieintelligente Gaszähler, eine Rund-um-die-Uhr-Sicherheitsüberwachung, dieVerwaltung von Flüssiggasflaschen, ein Verteilungsplanungssystem und den Betriebvon Flüssiggaslieferungen umfasst; ein KI-Erdbebenfrühwarnsystem von P-Waver,das bereits in High-Tech-Fabriken, bei der taiwanesischenHochgeschwindigkeitsbahn, in Krankenhäusern und auf Universitäten eingesetztwird; E+AutOff von YZTEK, das die Sicherheit in der Küche erhöht, indem esHerdbrände automatisch löscht; und die meistverkauften Produkte von PURESBiotech, wie die antimikrobielle Sonnenschutzcreme, die antimikrobiellefeuchtigkeitsspendende Handcreme und die bakteriziden VirusOUT-Lutschtabletten,die 99.9 % der Keime abtöten. Weitere Produkte, wie Konserven, haltbareLebensmittel, beheizbare Lunchboxen und Nahrungsergänzungsmittel, sind ebenfallserhältlich: https://disaster-prevention.taiwantrade.com/home.htmlNoch besser ist, dass Taiwantrade.com im Einklang mit dem Metaverse-Wahn am 24.November den "Avatar Online Pavilion - Meet Suppliers Online Meeting" abhaltenwird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Videokonferenzen, bei denen die Produkte nurmanuell auf dem Bildschirm angezeigt werden, bietet die Online-Konferenz2.0-Technologie von Taiwantrade.com mit den exklusiven Avatar-Moderatoren Tedund Tiffany eine verbesserte technologische Erfahrung und interaktiveAtmosphäre. Käufer können sich dort Avatar-Produkte und Videos zurUnternehmensvorstellung ansehen, bevor sie virtuelle Treffen mit Lieferantenabhalten.Hochwertige Hersteller und Produkte aus den Bereichen Katastrophenschutz,Kreislaufwirtschaft, Autoteile, Gesundheitswesen oder Informations- undKommunikationstechnologie sollten sich für den "Avatar Online Pavilion - MeetSuppliers Online Meeting" am 24. November anmelden und diesen neuen Ansatz fürMeetings kennenlernen. Um sich anzumelden, wenden Sie sich bitte an dasnächstgelegene TAITRA-Büro https://www.taitra.org.tw/en/iFrame.aspx?n=169 .