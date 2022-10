Infinix führt 180W Thunder Charge und innovative mobile Erlebnisse mit der ZERO-Serie ein

Shanghai (ots/PRNewswire) - Infinix kündigt neue Geräte der ZERO-Serie für

Premium-Erlebnisse an, darunter die allererste 180W Thunder Charge-Funktion und

die branchenweit erste 60MP OIS Frontkamera-Technologie.



Infinix (http://www.infinixmobility.com/) hat heute das Portfolio der ZERO-Serie

vorgestellt, bestehend aus den Flaggschiff-Smartphones ZERO ULTRA und ZERO 20

sowie der brandneuen Laptop-Reihe, der ZERO BOOK-Serie. Sein neuestes

Smartphone-Portfolio bietet Premium-Flaggschiff-Erlebnisse, fortschrittliche

Kamera-Upgrades und das weltweit erste Smartphone, das die innovative 180W

Thunder Charge-Technologie einsetzt. Diese Geräte-Roadmap gibt Verbrauchern

einen Einblick in die Zukunft mit energieeffizienten Kraftpaketen, die sich

durch ein einzigartiges Design, eine völlig neue XOS 12-Benutzeroberfläche und

eine branchenweit einzigartige 60-MP-OIS-Frontkamera auszeichnen.





"Infinix hat den Markt mit einer Reihe von Branchenneuheiten im Sturm erobert,von der Schnellladefunktion des ZERO ULTRA mit 180 W Thunder Charge bis hin zurbranchenweit ersten 60-MP-OIS-Frontkamera des ZERO 20, die sich perfekt fürVlogging und Selfie-Aufnahmen eignet", sagt Manfred Hong, Senior ProductDirector von Infinix. "Die ZERO-Serie setzt neue Maßstäbe in Sachen Innovationund bietet effiziente Leistung und Premium-Erlebnisse durch effizienteLadevorgänge, leistungsstarke Chipsätze, ein beeindruckendes Display, eineaktualisierte Benutzeroberfläche und fortschrittliche Fotografie- undCinematografie-Funktionen."Power Up mit der allerersten Thunder ChargeDas ZERO ULTRA kann sich rühmen, das weltweit erste Smartphone zu sein, das die180W Thunder Charge Technologie einsetzt und damit einen neuen Standard für dieEnergieeffizienz in der Schnellladeindustrie setzt. Mit der Fähigkeit, 4500mAhAkkus in nur zwölf Minuten im Furious Mode auf 100 Prozent Kapazität aufzuladen,ist die göttliche Geschwindigkeit des ZERO ULTRA auf seine zwei 8C-Zellen-Akkuszurückzuführen, die jeden Akku während des Ladevorgangs mit 90W betreiben, sowieauf drei parallele Ladepumpen, die die bisher leistungsstärkste Umwandlung ineinem Infinix-Gerät unterstützen. Dieses Kraftpaket ist so konstruiert, dass esdie Hitze während des Ladevorgangs reduziert und die Langlebigkeit des Gerätserhöht, selbst in Umgebungen mit hohen Temperaturen - bis zu 40 Grad Celsius.Durch die Kombination von 20 Temperatursensoren und 111 Hardware- undSoftware-Sicherheitsmechanismen bietet der ZERO ULTRA eine sicherere Art des