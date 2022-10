MINISO eröffnet sein 2.000 Geschäft außerhalb von China und bietet hochwertige, erschwingliche, designorientierte Produkte in Lyon, Frankreich an

Paris (ots/PRNewswire) - PARIS, 5. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Am 1. Oktober

2022 hat der chinesische Lifestyle-Einzelhändler MINISO (NYSE: MNSO, HKEX: 9896)

sein 2000. Ladengeschäft außerhalb von China eröffnet und bietet seine

charakteristischen, unterhaltsamen, erschwinglichen, designorientierten

Lifestyle-Produkte nun in Lyon, Frankreich an. Das neue Ladengeschäft stellt den

neuesten Schritt in der globalen Expansion der Handelsmarke seit 2015 dar und

ist insgesamt der achtzehnte in Frankreich, in der fünften Stadt.



Das Geschäft, das im Einkaufszentrum Saint Genis 2, welches jährlich sechs

Millionen Besucher anzieht, strategisch günstig gelegen ist, erstreckt sich über

200 m2 und ist barrierefrei, mit Regalen, die 1,4 m voneinander entfernt sind -

für einfaches Zurechtfinden. Der Laden ist entsprechend den lizenzierten

Themenkollektionen von MINISO gestaltet, wie z. B. We Bare Bears, Disney,

Minions und Toy Story; so können die Käufer:innen alte Lieblinge und neue

Kollektionen bei einem spannenden und mitreißenden Besuch entdecken.