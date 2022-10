Kreativ ist attraktiv. Wie THE LÄND mit Jung von Matt Fachkräfte anspricht (FOTO)

Stuttgart (ots) - Ein Plakat hat eine bestimmte Zahl an Kontakte zu einem

bestimmten Preis. Oder? Nicht, wenn man es so macht wie das Bundesland

Baden-Württemberg. Nach der erdrutschartigen Einführung des neuen Claims "THE

LÄND" im letzten Jahr, starten das Bundesland und Jung von Matt nun die ersten

Recruiting-Aktivitäten der Kampagne mit dem Ziel, internationalen Fachkräften

Baden-Württemberg näher zu bringen - zunächst einfach direkt bei US-Firmen in

Deutschland.



Der Claim "THE LÄND" ist nach viel diskutierter Einführung im letzten Jahr auf

den Schulhöfen, an den Stammtischen und auf Wikipedia angekommen. Jetzt zündet

die Agentur Jung von Matt für Baden-Württemberg die nächste Stufe der

Fachkräftesuche. Mit Zeilen wie "Warum immer nur Windows? In THE LÄND stehen dir

alle Türen offen." vor der Microsoft-Zentrale in München oder dem Motiv "Lasst

euch nicht veräppeln" am Standort von Apple Deutschland in München, macht das

Bundesland mit einem Augenzwinkern die Mitarbeiter:innen internationaler Firmen

in Deutschland auf THE LÄND aufmerksam - und nicht nur da.