Wirtschaft CDU-Vize Linnemann sieht deutsche Industrie in bedrohlicher Lage

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Carsten Linnemann, sieht die deutsche Industrie wegen der aktuellen Energiekrise in einer bedrohlichen Lage und hat die Ampel-Regierung scharf kritisiert. "Ich weiß nicht, ob das allen in der Politik bewusst ist: Zum ersten Mal seit 70 Jahren steht unser Geschäftsmodell in Frage", sagte Linnemann gegenüber RTL/ntv.



Deutschland baue seinen Wohlstand auf den industriellen Mittelstand, so der CDU-Politiker. "Wenn die Industrie einmal weg ist, ist sie weg. Dann war es das mit dem Wohlstand in Deutschland", so Linnemann weiter.