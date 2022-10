Der Energieminister von Katar, Saad Al-Kaabi, hat heute klar gemacht, dass Habeck und die EU keine Ahnung von den Energiemärkten haben und mit ihrer illusorischen Energiepolitik weitgehend selbst schuld seien an den hohen Preisen für Gas. Statt das Angebot an Energie mit allen Mitteln auszubauen, folgen Habeck und die EU einer Illusion, die davon ausgeht, dass bereits ab 2045 Deutschlands Industrie kein CO2 mehr ausstoßen werde. Würde es wirklich so kommen, bräuchten wir dann aber Unmengen an Strom - dabei haben wir doch angeblich, wie unser Wirtschafts- und Klimaschutzminister tapfer meint, kein Strom-Problem, sondern nur ein Gas-Problem. Kein Wunder, dass Katar über uns spottet..

