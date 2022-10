Wirtschaft Zahl ausgelieferter Ölheizungen nimmt wieder zu

Köln (dts Nachrichtenagentur) - Ölheizungen erleben in Deutschland derzeit ein kleines Comeback. "Von Anfang Januar bis Ende Juli wurden zwölf Prozent mehr Ölheizungen im Vergleich zum Vorjahr von den Herstellern ausgeliefert", sagte ein Sprecher des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben).



Zwar liege dem Plus eine relativ niedrige Basis zugrunde, der Trend sei aber eindeutig. In absoluten Zahlen handele es sich um 29.000 Anlagen, die zwischen Januar und Juli in den Verkehr gebracht worden seien, so der BDH. Im gesamten Vorjahr waren es den Angaben zufolge 45.500 Ölheizungen gewesen. Der Gesamtmarkt für Wärmeerzeuger liegt bei etwa 930.000 ausgelieferten Einheiten pro Jahr.