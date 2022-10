Wirtschaft Scheidender ESM-Chef Regling sieht Euro gesichert

Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) - Der langjährige Chef des Rettungsfonds ESM, Klaus Regling, hält den Euro für gesichert. Es gebe "keinen Zweifel, dass der Euro bestehen bleibt", sagte Regling der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstagsausgabe).



"Der Euro hat als junge Währung schon vier Krisen in 15 Jahren ganz gut gemeistert und ist die zweitstärkste Währung der Welt", so der Chef der zwischenstaatlichen Institution. Der Europäische Stabilitätsmechanismus hat im Lauf der Jahre fast 300 Milliarden Euro Hilfskredite an Euroländer wie Griechenland, Portugal und Spanien vergeben. Regling sieht es nicht als Problem, dass der ESM seit 2018 keine neuen Kredite vergeben hat.