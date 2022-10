BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zum Bund-Länder-Konflikt:

"Politik funktioniert nach eigenen Gesetzen. Das ist bekannt, dennoch wurde es am Dienstag noch einmal unter Beweis gesteckt: Das Land steckt in einer schweren Krise mit ungeahnten Folgen. Bund und Länder streiten sich ums Geld und finden keinen Kompromiss. Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz gerne wiederholt, dass niemand in der Krise alleine gelassen werde, nimmt er das vermutlich auch für sich in Anspruch - adressiert an die Länder. Finanziell wird er gerade hängengelassen. Die Länder fürchten hohe finanzielle Belastungen, die sie zu Einschränkungen an anderer Stelle zwingen. Mit Sparrunden gewinnt man keine Wahl. Mit internen Zerwürfnissen aber auch nicht."/kkü/DP/he