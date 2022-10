Europäische Staatsoberhäupter beraten über EU-Fragen

VALLETTA (dpa-AFX) - Die nicht-exekutiven Staatsoberhäupter der Europäischen Union beraten am Donnerstag in Malta über EU-Fragen. An dem Treffen in der Hauptstadt Valletta nimmt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil. Nach Angaben des Bundespräsidialamts in Berlin soll es bei dem Austausch insbesondere um die Frage der Effektivität der EU als globaler Akteur und um das Thema soziale Gerechtigkeit in der EU gehen. Auch der Krieg in der Ukraine wird mit Sicherheit ein Thema sein.

Die sogenannte Arraiolos-Gruppe trifft sich einmal jährlich. Ihr gehören die Staatsoberhäupter jener EU-Staaten an, deren Präsidenten keine exekutive, sondern zumeist eher eine repräsentative Funktion haben. Benannt hat sich der informelle Zusammenschluss nach einer kleinen Stadt in Portugal, in der 2003 das erste Treffen veranstaltet worden war.