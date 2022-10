USA: - LEICHT IM MINUS - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch ihrer jüngsten Erholungsrally etwas Tribut gezollt und moderat nachgegeben. Allerdings machten sämtliche Leitindizes den größten Teil ihrer klaren Anfangsverluste im späten Handel wieder wett. Angeführt wurde die Erholung von einer Rally bei Ölaktien, die von einer beschlossenen Fördermengenkürzung der Öl-Allianz Opec+ profitierten. Frische US-Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten hatten nur geringen Einfluss auf die Kurse. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 30 273,87 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,20 Prozent auf 3783,28 Zähler abwärts. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verlor 0,08 Prozent auf 11 573,18 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI 225 ERNEUT IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte am Donnerstag größtenteils zugelegt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende knapp ein Prozent zu. Er steuert damit auf den vierten Tag mit einem Plus in Folge zu. Auch andere Märkte wie die Böres in Seoul waren im Plus. Anders sieht es am Donnerstag in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong aus. Dort gab der Leitindex Hang Seng im späten Handel leicht nach, nachdem er am Mittwoch deutlich zugelegt hatte. In Shanghai ist der Aktienmarkt feiertagsbedint weiter geschlossen.

^

DAX 12517,18 -1,21%

XDAX 12599,20 -0,51%

EuroSTOXX 50 3447,72 -1,05%

Stoxx50 3426,27 -0,6%



DJIA 30273,87 -0,14%

S&P 500 3783,28 -0,2%

NASDAQ 100 11573,18 -0,08%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 139,95 -0,01%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 0,9917 0,33%

USD/Yen 144,56 -0,08%

Euro/Yen 143,36 0,24%

°



ROHÖL:



^

Brent 93,48 +0,11 USD WTI 87,84 +0,08 USD °



/zb