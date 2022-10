Simpson Technologies schließt sich der Norican-Gruppe an

Erwerb eines Experten für Sandaufbereitung ergänzt globales Angebot

TAASTRUP, Dänemark, 6. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die Norican Group, zu der DISA, ItalPresseGauss, StrikoWestofen und Wheelabrator gehören, hat das US-amerikanische Unternehmen Simpson Technologies übernommen, einen Experten für Anlagen zum Mischen, Kühlen, Handhaben, Rückgewinnen und Analysieren von Sand.

Das 110 Jahre alte Familienunternehmen hat seinen Sitz in Aurora, Illinois, und verfügt über Tochtergesellschaften in Deutschland und Indien. Das Unternehmen ist sowohl in der Gießerei- als auch in der chemischen Prozessindustrie stark vertreten.