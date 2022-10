Wirtschaft Baupreise für Wohngebäude steigen weiter stark

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind im August 2022 um 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Im vorherigen Berichtsmonat Mai 2022 hatten die Preise im Vorjahresvergleich bereits um 17,6 Prozent zugelegt. Im Vergleich zum Mai fünften Monat des Jahres erhöhten sich die Baupreise im August 2022 um 2,6 Prozent. Alle Preisangaben beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer.