Deutsche Anleihen starten stabil

Im Tagesverlauf dürften Anleger auch auf neue Zahlen vom US-Arbeitsmarkt achten. Mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe stehen die wöchentlichen Daten vom Jobmarkt auf dem Programm, bevor am Freitag der an den Börsen stark beachtete monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung veröffentlicht wird./bgf/men

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit wenig Kursbewegung in den Handel gegangen. Am Morgen lag der Terminkontrakt Euro-Bund-Future in etwa auf Vortagsniveau bei 140 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,02 Prozent leicht über der Zwei-Prozent-Marke.

