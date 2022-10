Wirtschaft Reisebusbranche besonders von Pandemie betroffen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Reisebusbranche in Deutschland hat besonders stark unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten. In den Jahren 2020 und 2021 waren deutlich weniger Menschen mit Reisebussen unterwegs als vor der Pandemie, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Die Fahrgastzahlen im Reisebusverkehr waren demnach in beiden Jahren jeweils um mehr als drei Viertel (-77 Prozent) geringer als im Vorkrisenjahr 2019. 2021 waren nur 18 Millionen Reisende mit Reisebussen unterwegs - 59 Millionen weniger als zwei Jahre zuvor. Auch die Zahl der Unternehmen, die Busreisen abseits der Fernbuslinien durchführten, ging zwischen 2019 und 2021 um elf Prozent oder rund 320 auf rund 2.650 zurück.