FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Klöckner & Co von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 12,60 auf 7,20 Euro gesenkt. Es sehe eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine bevorstehende Gewinnwarnung und halte die Markterwartungen für ziemlich Korrekturanfällig, schrieb Analyst David Varga in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Obwohl er an seiner positiven Sicht zu den mittel- bis langfristigen Aussichten des Stahlhändlers festhalte, räume er ein, dass der Stahlhändler einige Quartale mit erheblichen negativen Zufallseffekten und geringeren Liefermengen zu verarbeiten habe./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 08:02 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 08:02 / CEST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Kloeckner Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -6,22 % auf 7,685EUR an der Börse Tradegate.