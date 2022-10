Deutscher Mittelstand nicht ausreichend geschützt (FOTO)

Bonn (ots) - Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sind unverändert ein

zentraler Faktor in der deutschen Wirtschaft. Doch ihre "Kronjuwelen" - ob

Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen, Daten und Know-how - sind

weitestgehend ungenügend geschützt.



"Viele Unternehmen weltweit wurden von der Corona-Pandemie sowie dem

Ukraine-Krieg und den damit verbundenen Be- und Einschränkungen überrascht.",

sagt Hans-Günter Laukat, Geschäftsführer der IWiS Privat-Institut GmbH. Und er

führt aus: "Gut geplante und über Jahre funktionierende Fundamente

mittelständischer Unternehmen, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, wurden bis

ins Mark erschüttert. Nur wenige Unternehmer:Innen waren ohne staatliche Hilfen

in der Lage, Mitarbeiter zu halten oder den Betrieb fortzuführen." Einen Grund

dafür sieht er in der oftmals mangelnden Einsicht für notwendige Vorsorge und

der fehlenden Kenntnis von sicherheitsrelevanten Maßnahmen. "Große Unternehmen

haben dafür vielfach eigene Abteilungen eingerichtet und entsprechend geschultes

Fachpersonal damit beauftragt, Bedrohungen und Risiken zu analysieren, geeignete

Lösungen zu prüfen, Schutz- und Vorsorgemaßnahmen zu planen und zu

implementieren.", sagt Christian von Heymann, Prokurist der IWiS

Sicherheitsberatung. "Viele mittelständische Unternehmen können einen solchen

Aufwand gar nicht leisten. Und die Entscheidung für das Konzentrieren auf das

eigene Kerngeschäft erfordert oftmals, die Sicherheit als notwendiges Übel zu

werten. Dadurch wird leider die natürlich erkannte unternehmerische

Verantwortung nur durch Minimallösungen abgedeckt." - so von Heymann.