1291 Group eröffnet Niederlassung in Dubai

Zürich und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Die in Zürich ansässige 1291 Group

eröffnet in Dubai ihren 14. Standort. Das vorerst siebenköpfige Team im Emirat

richtet sein Angebot an vermögende Familien, die vermehrt grenzüberschreitende

Beratungsdienstleistungen nachfragen.



Etwas über ein Jahr nach der Eröffnung des Genfer Standorts hat die 1291 Group

eine weitere Niederlassung eröffnet: Seit wenigen Wochen sind sieben der

insgesamt 90 Mitarbeitenden am neuen Standort in Dubai tätig. Ausschlaggebend

für die Wahl seien die Entwicklungen im internationalen Wealth Management,

erklärt Group Chairman Marc-André Sola. "Weltweit findet eine Migration

vermögender Familien statt. Im Vordergrund steht der Schutz der Familie und des

Vermögens." Mit einem eigenen Standort in Dubai könne den Bedürfnissen der

Kunden langfristig am besten Rechnung getragen werden. Wie sehr Sola an den

neuen Standort glaubt, zeigt die Tatsache, dass er mit seiner Familie nach Dubai

gezogen ist und die Führung des neuen Standorts übernommen hat.