Red Dot Award 2022 für österreichischen EXPO Pavillon

Wien/Singapur (ots) - Der von querkraft architekten gestaltete EXPO Pavillonerhält den renommierten Red Dot Design Award.Oktober 2022. Ende September war es so weit, der renommierte Design Preis, derRed Dot Award 2022, wurde in Singapur vergeben. Unter den diesjährigenPreisträgern der Kategorie 'Design Concept - Architecture' findet man denösterreichischen EXPO Pavillon entworfen von querkraft architekten ."Der Red Dot Award: Design Concept ist einer der im internationalen Vergleichanspruchsvollsten Designpreise der Welt, bei denen es ausgesprochen schwierigist, als Sieger hervorzugehen.", verrät Ken Koo, President Asia von Red Dot."Die Herausforderung liegt nicht nur in der geringen Wahrscheinlichkeit,ausgezeichnet zu werden, sondern besonders auch in der durchweg hohen Qualitätder konkurrierenden Designprojekte, die sich einer harten Bewertung auf derBasis einer präzise und fair urteilenden Plattform unterziehen müssen." (Quelle:http://www.red-dot.org/ )Der Red Dot Award reiht sich in eine lange Liste an Auszeichnungen undinternationalen Preisen, die der Österreich-Pavillon bereits erhielt. DerEntwurf von querkraft architekten (http://www.querkraft.at) ist inspiriert vonden historischen Windtürmen und den klimaregulierenden Eigenschaften derarabischen Lehmarchitektur. Die Bautraditionen des Gastgeberlandes neuinterpretierend bildeten 38 ineinander verschnittene Kegel unterschiedlicherHöhe die unverwechselbare Gestalt des österreichischen EXPO Pavillons.Besucherinnen und Besucher fanden inmitten der Hektik des Expo-Betriebes einenOrt der Entschleunigung und Ruhe bei angenehmem Raumklima, Tageslicht undNaturbezug. Der Energiebedarf konnte verglichen mit Gebäuden ähnlicher Art undNutzung um mehr als 70 Prozent reduziert werden. Damit lieferte der Pavillon vonquerkraft einen interkulturellen Beitrag zur Energiedebatte und zu Fragen desklimasensiblen Bauens.