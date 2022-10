Silberpreis: Der Anfang ist gemacht!

„Silbermarkt: Signale deuten auf Kapitulation hin“, hatten wir vor etwas mehr als einer Woche geschrieben. Offenbar haben wir die Signale richtig gedeutet, oder aber einfach das richtige Näschen bewiesen. Silber brach nun nachhaltig aus. Rein technisch hat das Metall ein höheres zweites Tief Ende September markiert und sich nun mit Schwung von den Tiefs entfernt. Viele Faktoren können als Ursache herangezogen werden. Zum einen sind Preise von 19 US-Dollar und weniger für so manchen Produzenten bereits nicht mehr wirtschaftlich. Zum anderen hat Silber viel zu lange, seit Ende Februar 2021, eine Abwärtsbewegung vollzogen. Hinzu kommt, dass die physische Nachfrage derzeit teilweise nicht direkt befriedigt werden kann. Dies gilt nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern sowie in Nordamerika. Nicht zuletzt war ein Ausbruch des Silberpreises einfach fällig.

Inflation: Dreht die Stimmung an den Börsen?

Hinzu kommt das Umfeld, und das könnte entscheidend für die kommenden Monate oder gar Jahre sein. In früheren Zeiten hoher Inflation wie den 1970ern dominierte anfänglich stets ein starker Dollar das Geschehen an den Märkten, was die Edelmetallpreise am Boden hielt. Im Zuge der Preissteigerungen aber schwang das Pendel alsbald zurück; Gold und Silber konnten daraufhin eine starke Performance zeigen. Derzeit sehen wir schon die Müdigkeit beim Greenback. Nach einer starken Bewegung mit fast 20 Prozent Kursgewinn gegenüber dem Euro oder auch dem britischen Pfund, geht dem Greenback die Luft aus. Von seinem fairen Wert, gemessen an der Kaufkraft, hat er sich ohnehin deutlich entfernt. Gegenüber dem Euro würde ein Niveau um 1,20 Dollar eher die tatsächliche Stärke widerspiegeln. Märkte aber können lange irren, bevor sie die richtigen Häfen ansteuern.

Silberaktien ziehen an!

Der Silberpreis könnte mit seinem Ausbruch über 20 US-Dollar nun das Schlimmste hinter sich haben. In einem inflationären Umfeld wie dem heutigen sollten die Preise weiter anziehen. Wahrscheinlich ist, dass wir in den kommenden Monaten wieder solche Schübe wie über das Wochenende sehen werden. Mit dem Silberpreis zogen auch die Aktien wieder deutlich an. Allerdings hatten Sie schon zuvor einen Boden gebildet und liefen dem Metall ein wenig voraus. Die Papiere von GR Silver Mining (0,14 CAD | 0,10 Euro; CA36258E1025) hatten sich seit dem Frühlingshoch fast gedrittelt, obwohl das Unternehmen laufend gute Bohrergebnisse liefert (siehe hier und hier beispielsweise). Zudem konnten die Kanadier trotz des schlechten Umfelds auch eine Finanzierung umsetzen (mehr hier). Im Bereich 0,11 bis 0,13 CAD scheint der Titel einen Boden gefunden zu haben. Während die Bohrarbeiten in den mexikanischen Projekten weitergehen, ist für das erste Quartal eine neue Ressourcenschätzung angekündigt. Somit dürfte es in den kommenden Monaten genug Newsflow von GR Silver Mining geben.