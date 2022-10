Status Quo des modernen Arbeits- und Gesundheitsschutz / Arbeitsschutz Aktuell 2022 mit Messe, Kongress, Expo Stage und Regionalforum in Stuttgart (FOTO)

Karlsruhe/Stuttgart (ots) - Endlich! Vom 18.-20. Oktober begrüßt die

Arbeitsschutz Aktuell die große Arbeits- und Gesundheitsschutz-Community wieder

persönlich in der Landesmesse Stuttgart. Fachmesse, Kongress, Expo Stage und

Regionalforum widmen sich vor Ort den elementaren Fragen und Aspekten eines

zeitgemäßen Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Die Veranstalter erwarten 200

Aussteller:innen, 10.000 Fachbesucher:innen, 700 Kongressteilnehmer:innen aus

Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie über 100 Referent:innen haben sich

angekündigt.



Kongress und Messe rücken zusammen





Der Kongress der Arbeitsschutz Aktuell wird in diesem Jahr auf der umlaufendenEmpore der Messehalle 1 stattfinden. Die räumliche Nähe zwischen Kongress undFachmesse soll den Austausch weiter intensivieren und den Besucher:innenunnötige Wege ersparen. Neue Networklounges, die auch ohne Kongressticketbesucht werden können, sind darauf ausgerichtet, den intensiven Austauschzwischen Kongressteilnehmer:innen und Messebesucher:innen zu fördern. DreiKongressblöcke bieten allen mit Arbeits- und Gesundheitsschutz betrautenAkteur:innen geballte Expertise und Informationen rund um eine sichere undgesunde Arbeitswelt. Abgedeckt werden klassische, traditionelle Themen, wie etwaArbeitsstättenverordnung, Gefahrstoffe, Präventionsgesetz, Digitalisierung oderSicherheitskultur ebenso wie neue, aktuelle Aspekte, z.B. die Learnings aus SarsCov 2 für die Zukunft bzw. ähnliche Pandemieszenarien, Fragen rund um mobilesArbeiten, Telearbeit und Homeoffice oder auch den Klimawandel. Eröffnet wird derKongress am 18.10. durch eine Keynote der Vizepräsidentin der Bundesanstalt fürArbeitsschutz- und Arbeitsmedizin, Frau Dr. Beate Beermann.FachmesseAls Innovationsmesse stellt die Arbeitsschutz Aktuell seit jeher die Produkteund Dienstleistungen vor, die einen innovativen Beitrag dazu leisten, denArbeits- und Gesundheitsschutz voranzubringen und insbesondere einePräventionskultur in den Unternehmen und Betrieben zu initiieren und nachhaltigzu implementieren. Im Fokus der diesjährigen Messe stehen u.a. die ThemenPersönliche Arbeitssicherheit, Sicherheit im Betrieb, Verkehrssicherheit undErgonomie.Ein echter Mehrwert für Besucher:innen ist die Kooperation mit der parallelstattfindenden IN.STAND, der Plattform rund um industrielle Instandhaltung undsmarte Industrieservices. Wer ein Ticket für eine der Fachmessen besitzt, hatautomatisch Zugang zur andern. Das macht Sinn, denn beide Messen adressieren das