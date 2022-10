Berlin (ots) -



Trotz dieses globalen Gegenwinds geht der heute veröffentlichte World PaymentsReport 2022 (https://worldpaymentsreport.com/) des Capgemini Research Institutedavon aus, dass der Anteil neuer Zahlungsmethoden an den gesamten bargeldlosenTransaktionen bis 2026 von rund 17 Prozent auf rund 24 Prozent steigen wird.Doch während der Zahlungsverkehr zwischen Handel und Endkunden (B2C) floriert,wurde bisher die Wertschöpfungskette im Geschäftskundenbereich (B2B) allzu oftvernachlässigt.Die Zahlungsverkehrsbranche hat sich während der unruhigen Marktverhältnisse inden vergangenen Jahren, robust dargestellt. Der Erfolg wurde durch dieEinführung innovativer neuer digitaler Zahlungsmethoden, wie zum Beispiel mobileoder digitale Geldbörsen, für Verbraucher sogar noch beschleunigt. Viele Bankenbieten jedoch nicht die gleiche Unterstützung für kleine und mittlereUnternehmen (KMUs) an.Der Studie (https://worldpaymentsreport.com/) zufolge haben KMUs trotz derErholung nach der Pandemie weiterhin mit Cashflow-Problemen undKonversionszyklen zu kämpfen, was die nächste Wachstumsphase für vielebehindert. Dies hat zu einer steigenden Nachfrage bezüglich Innovationen beiZahlungsdienstleistern geführt."Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat unseres Wirtschaftswachstumsund tragen signifikant zum Bruttoinlandsprodukt und der Beschäftigung inDeutschland bei. Dennoch sind sie mit am stärksten von der jüngstenMarktvolatilität betroffen", sagt Klaus-Georg Meyer, Leiter Business andTechnology Innovation für Financial Services bei Capgemini in Deutschland "Banken und Zahlungsdienstleister müssen ihre Prioritäten neu ausrichten, umungenutzte Potenziale für ihre Kunden Wert durch innovative und gegebenenfallsexperimentelle Zahlungsdienste nutzbar zu machen."Kleine und mittlere Unternehmen fühlen sich von ihren Banken vernachlässigtObwohl der Studie zufolge das Marktsegment der kleinen und mittleren Unternehmen(KMUs) in Bezug auf den Zahlungsverkehr weltweit einen Wert von über 850 Mrd.US-Dollar hat, werden KMUs von den traditionellen Banken häufig zugunsten