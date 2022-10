Usercentrics beschleunigt Brancheninnovation mit Wechseln im Führungsteam

München (ots) - Usercentrics, einer der führenden Anbieter von Consent

Management-Lösungen mit mehr als einer Million aktiver Domains, gibt Wechsel im

Führungsteam bekannt, um Innovationen im Bereich Consent Management und

Datenschutz voranzutreiben.



Seit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen

Union im Jahr 2018 hat sich die Datenschutzbranche rasant weiterentwickelt - und

auch international treten regelmäßig neue Datenschutzgesetze in Kraft. Um mit

den stetigen Veränderungen der Regulierungslandschaft Schritt zu halten und den

wachsenden Anforderungen von Unternehmen und Verbrauchern gerecht zu werden,

sind Innovationen bei der Entwicklung von Technologie unerlässlich.





Mischa Rürup und Daniel Johannsen leiten neue InnovationsbereicheUm diese Innovation zu beschleunigen, leiten Mischa Rürup, Mitgründer und CEO,und Daniel Johannsen, Mitgründer und CTO, in Zukunft neue Initiativen innerhalbvon Usercentrics. Um diesen neuen Fokus zu ermöglichen, übernimmt CRO Donna Drordie Position der CEO, und CPO Ibrahim Husseini erweitert seine bisherige Rollezum Chief Product & Technology Officer.In ihren neuen Funktionen leiten Mischa Rürup und Daniel Johannsen nicht nurInnovationsbereiche, die weitere Top-Talente zu Usercentrics ziehen und so dazubeitragen, die dynamische und kreative Kultur des Unternehmensweiterzuentwickeln, sondern bringen auch ihre Expertise als erfolgreicheTech-Gründer und Branchen-Disruptoren ein - eine Mission, die beide dank derFusion von Usercentrics und Cybot im letzten Jahr gemeinsam verfolgen.Mit diesen neuen Innovationsbereichen stellt sich Usercentrics den komplexenHerausforderungen, die sich aus dem schnellen technologischen Wandel, denplattformübergreifenden Ökosystemen und den Datenschutzvorschriften ergeben. DasUnternehmen profitiert außerdem in hohem Maße von Mischa Rürups und DanielJohannsens umfangreicher Expertise und langjähriger Erfahrung in derTech-Branche.Daniel Johannsen äußerte sich wie folgt dazu: "Unsere Branche entwickelt sich ineinem unglaublichen Tempo weiter. Doch unsere neuen Initiativen ermöglichen esuns, eine führende Rolle bei bevorstehenden Innovationen einzunehmen und dienächste Phase ihrer Entwicklung aktiv mitzugestalten. Mit einem hervorragendenFührungsteam im Rücken können wir uns als Gründer nun auf diese einschneidendenVeränderungen zum Nutzen der Kunden und Verbraucher konzentrieren und sie mitvoller Kraft vorantreiben."Donna Dror übernimmt die Position der CEOSeit ihrem Eintritt bei Usercentrics als CRO Anfang 2022 hat sich Donna Dror alsentschlossene und agile Führungspersönlichkeit etabliert. Usercentrics