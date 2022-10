NORMA feiert Richtfest am nachhaltigen Logistikzentrum im unterfränkischen Gerolzhofen / Neue Arbeitsplätze für die Region (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gerolzhofen (ots) - Dank an die am Bau beteiligten Personen und Feierstunde fürmehr Nachhaltigkeit und neue Arbeitsplätze in Unterfranken! Zum Richtfest desneuen und hochmodernen NORMA-Logistikzentrums in Gerolzhofen wurden zahlreichegeladene Gäste empfangen - mit dabei waren unter anderem Staatsminister JoachimHerrmann und Gerolzhofens Bürgermeister Thorsten Wozniak. Gerd Köber,NORMA-Vorstandsvorsitzender, Winfried Vogt, NORMA-Vorstand, sowie FranzFritzenschaft, Niederlassungsleiter, begrüßten die anwesenden Politikerinnen undPolitiker sowie zahlreiche Journalistinnen und Journalisten und weitereinteressierte Besucherinnen und Besucher. Die Gästeliste beim Richtfest konntesich sehen lassen und unterstreicht ein weiteres Mal die Bedeutung desBauprojekts für NORMA und die Region: Neben dem gesamten Vorstand desDiscounters war auch der Stiftungsrat der Manfred Roth Stiftung vor Ort. Aus derPolitik kamen zudem die Landtagsabgeordneten Barbara Becker und Gerhard Eck,Landrat Florian Töpper sowie Bezirksrätin Gerlinde Martin. ZahlreicheVertreterinnen und Vertreter der Lokalen Fraktionen, der Stadt Gerolzhofen, desStadtrats Gerolzhofen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus derStadtverwaltung gaben sich ebenfalls die Ehre.Nach den offiziellen Grußworten in der Logistikhalle, die mit rund 34.000Quadratmetern zu den größten des Lebensmittel-Discounters gehört, erfolgte vordem Gebäude der Richtspruch. Nach deutscher Richtfest-Tradition wurde damit dieFertigstellung des Rohbaus offiziell gefeiert, ein wichtiger Meilenstein desBauprojekts pünktlich erreicht und ein großer Schritt in Richtung Inbetriebnahmegemeistert. Zudem wurden mit dem feierlichen Akt auch die Handwerker und alle amBau beteiligten Personen, die den bisherigen Baufortschritt überhaupt erstmöglich gemacht haben, besonders geehrt.Der symbolische erste Spatenstich für das NORMA-Logistikzentrum erfolgte im Märzunter anderem durch den Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder.Bereits im zweiten Quartal 2023 soll der Regelbetrieb starten.Nachhaltigkeit im Fokus und Verzicht auf fossile BrennstoffeDie Expansionsstrategie des Nürnberger Lebensmittel-Discounters NORMA wirdkonsequent umgesetzt und sieht den neuen Standort in Gerolzhofen als einenwichtigen Baustein dafür vor. Die rund 34.000 Quadratmeter große Lagerhalle,welche bis zu 50.000 Quadratmetern erweiterbar ist und das angeschlossene 2.000Quadratmeter große Verwaltungsgebäude sorgen dafür, dass jährlich rund 600.000Streckenkilometer bei der Belieferung von Filialen eingespart werden können.Zudem setzt der Discounter bei seinen Neubauten auf die höchsten Umweltstandards