Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat im Dax-160: Erneut Rückgänge der Zielvergütung, TecDax-CEOs mit sattem Vergütungsplus Düsseldorf (ots) - Vergütungsstudie 2022 von PwC: Starker Rückgang der Vorstandsvergütung im SDax / Moderate Rückgänge im Dax und MDax / TecDax-CEOs mit sattem Vergütungsplus von 15 Prozent / Neue Vergütungsoffenlegung erschwert Vergleichbarkeit



Der Trend sinkender Vorstandsvergütung hielt auch 2021 weiter an. Im SDax ist der Rückgang der Zielgesamtvergütung mit 40 % für Vorstandsvorsitzende (CEO) und 11 % für weitere Vorstandsmitglieder (CXO) am höchsten. Auch im Dax und MDax sinken die Zielgesamtvergütungen. Im Dax beträgt der Rückgang etwa 11 %, im MDax etwa 20 %. Lediglich im TecDax steigt die Vergütung ebenso wie im Vorjahr an. Hier beträgt der Zuwachs 15 % für Vorstandsvorsitzende, während die Vergütung der weiteren Vorstandsmitglieder nur geringfügig steigt.