Hauck Aufhäuser Lampe und EUREF AG vereinbaren strategische Kooperation zum EUREF-Campus Düsseldorf

Frankfurt/Berlin/Düsseldorf (ots) - Das Real Estate Investment Management (REIM) Team der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe begleitet künftig eines der innovativsten und wegweisendsten Projekte in der deutschen Immobilienlandschaft: den EUREF-Campus in Düsseldorf. Ziel der Kooperation ist die gemeinsame Strukturierung, Finanzierung, Vermarktung sowie das spätere Management des EUREF-Campus. Geplant ist die Auflage eines Investmentvehikels für einen Club Deal mit Institutionellen Investoren. Damit erweitert das REIM-Team seine Aktivitäten um ein besonders richtungsweisendes Produkt.

Der EUREF-Campus Düsseldorf, der 2024 in Betrieb gehen soll, ist nach dem im Jahre 2008 eröffneten EUREF-Campus in Berlin bereits der zweite Standort des erfolgreichen Reallabors für die mach- und bezahlbare Energie- und Mobilitätswende. Das Berliner Projekt wurde unter anderem mit dem Preis der Vereinten Nationen für urbane Zukunft ausgezeichnet. Auf einer Mietfläche von 80.000 qm sollen am ICE-Fernbahnhof Düsseldorf-Flughafen gelegen auch an diesem zweiten Zukunftsort renommierte Unternehmen, Startups, Institutionen sowie Forschung und Lehre gemeinsam an den Themen Klimaschutz, Energie und Mobilität arbeiten und sich austauschen.