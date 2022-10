Der ganze Landkreis Elbe-Elster entscheidet sich für Glasfaser Made in Brandenburg - DNS NET baut Glasfaser für den Landkreis Elbe-Elster mit über 100.000 Einwohnern

Herzberg/Finsterwalde/Berlin/Bernau (ots) - Der Landkreis Elbe-Elster hat sich

für eine Kooperationsvereinbarung mit dem größten alternativen

Breitbandversorger Brandenburgs, der DNS:NET Internet Service GmbH, entschieden.

Der Kreistag stimmte am 26. September 2022 einstimmig für die

Kooperationsvereinbarung, die der Landkreis Elbe-Elster stellvertretend für die

Gemeinden, Ämter und Städte des Landkreises abschließt. Am 4. Oktober wurde sie

in Finsterwalde feierlich in Anwesenheit von Landrat Christian

Heinrich-Jaschinski, dem Amtsleiter für Strukturentwicklung und Kultur, Rainer

Pilz, der Breitbandbeauftragten Ariane Kölling und der Geschäftsleitung sowie

dem FTTH-Marketing der DNS:NET unterzeichnet.



Landrat Christian Heinrich-Jaschinski erklärte: "Wir sind froh darüber, mit der

DNS:NET ein Unternehmen gefunden zu haben, welches das gleiche Ziel wie der

Landkreis verfolgt: den flächendeckenden Gigabitausbau in Elbe-Elster. Die

Breitbandversorgung im Landkreis und die Versorgung von Gewerbe und Schulen ist

derzeit ein sehr wichtiges Thema."