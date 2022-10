DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Grenke auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Grenke angesichts angehobener Ziele für das Neugeschäft auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Seine bisherige Schätzung für das Neugeschäft des Leasingspezialisten habe bereits am oberen Ende des angehobenen Unternehmensausblicks gelegen und liege nun in der Mitte der neuen Zielspanne, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GRENKE Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -1,63 % auf 20,46EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mengxian Sun

Analysiertes Unternehmen: Grenke

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m