Ein weiterer Baustein der Clean Oceans Initiative Meeresschutz und Erhalt der einzigartigen Biodiversität in der Karibik - KfW unterstützt Verringerung des Plastikmülls

- 25,7 Mio. EUR für die Etablierung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft

- Schutz der Heimat von mehr als 12.000 Arten sowie von Korallenriffen und

Mangrovenwäldern

- Beitrag zur Sicherung der Lebensgrundlage und der Gesundheit von 20.000

Menschen durch Verbesserung der Einkommens- und Ernährungssituation



Die KfW hat heute im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit der regionalen Umweltstiftung Caribbean

Biodiversity Fund (CBF) einen Vertrag für die Einrichtung der Circular

Economy-Fazilität zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Karibik

unterzeichnet. Die Fazilität erhält 25,7 Mio. EUR und wird mindestens 18

Vorhaben finanzieren, die mit Hilfe von kreislaufwirtschaftlichen Prinzipien zur

Vermeidung und Entfernung des Plastikmülls beitragen. Durch die geplanten

Maßnahmen wird die Zerstörung des Hotspots der Biodiversität in der Karibik mit

mehr als 12.000 Arten gebremst, denn die Verschmutzung des karibischen Meers ist

auch Ursache für das Arten- und Korallenriffsterben.