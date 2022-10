Kreditversicherer Atradius rechnet mit Anstieg der Insolvenzen im Maschinenbau und in der Stahl- und Metallproduktion

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Steigende Preise, Lieferschwierigkeiten und auch die Sorge vor denwirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges machen sich auch im Maschinenbaubemerkbar. Die Anzahl der Schadenmeldungen ist laut Atradius in den ersten neunMonaten 2022 um mehr als 40 Prozent angestiegen. "Wir rechnen daher auch miteiner Zunahme der Insolvenzen im Maschinenbausektor und im schlimmsten Falle inangrenzenden Branchen", sagt Frank Liebold, Country Director Germany beiAtradius, und ergänzt: "Das ist ein starker Anstieg für den zweitstärkstenWirtschaftssektor Deutschlands."Doch nicht nur im Maschinenbau sind die derzeitigen wirtschaftlichenVerwerfungen spürbar. Betroffen ist auch die Stahl- und Metallbranche. "Hierdürfte die Produktion in den kommenden Monaten deutlich zurückgehen", soLiebold. Grund für die Entwicklungen im Maschinenbau sind gestiegeneRohmaterial- und Energiepreise und eine erhöhte Vorsicht der Unternehmer vormöglichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf ihr Geschäft. "Viele Firmen habenaufgrund der gestiegenen Preise weniger Kapital zur Verfügung und müssen ananderer Stelle sparen, um ausreichend liquide zu bleiben", führt Liebold aus."Die Unternehmer kämpfen an vielen Fronten gleichzeitig", so der Risikoexperte:"Corona führt nach wie vor zu Lieferproblemen. Die Krise in der Chipproduktionbetrifft die Maschinenbauer ebenso wie die Automobilbranche. Aufgrund derunterbrochenen Lieferketten aus Asien sind die Unternehmer gezwungen, mehrMaterial auf Vorrat einzulagern, was wiederum mehr Liquidität bindet. Hinzukommen auslaufende KfW-Kredite, die die Unternehmen zurückzahlen müssen."Die Krise ist auch in der Stahl- und Metallbranche spürbarSteigende Energie- und Materialpreise bereiten auch der Stahl- undMetallproduktion Probleme. Sie hemmen den Erholungskurs, den die Branche indiesem Jahr eingeschlagen hat, spürbar. Allerdings können die Hersteller vonMetall die steigenden Kosten bislang in den meisten Fällen an ihre Abnehmerweitergeben. Dennoch rechnen die Risikoexperten von Atradius derzeit mit einemProduktionsrückgang um 1,6 Prozent. "Bei Firmen mit geringerer Liquiditätbeobachten wir bereits jetzt, dass diese ihre Produktion drosseln und beginnen,Lagerbestände abzubauen", sagt Liebold. "Aufgrund der Kombination ausschwächerer Nachfrage und anhaltenden globalen Überkapazitäten im Stahlsegmentkönnten die Großhändler durch hohe Lagerbestände in Schwierigkeiten geraten", soder Atradius-Experte. "Da die Gasversorgung aus Russland aktuell fast gänzlichzum Erliegen gekommen ist, könnte dies zu einer Zunahme der Zahlungsausfälleführen. Und gleichzeitig könnte die Metall- und Stahlproduktion auch deutlich