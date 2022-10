Ladestationen für Elektrofahrzeuge per Mobilfunk vernetzen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Ericsson hat sich mit Blue Corner, einem Unternehmen von Blink Charging,

zusammengetan, um zu zeigen, wie das mobilfunkgestützte Internet der Dinge

(IoT) eine zentrale Rolle bei der Vernetzung von Ladestationen für

Elektrofahrzeuge spielen kann.

- Der Bericht zeigt, wie das mobilfunkgestützte IoT die Steuerung, Verwaltung

und Wartung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge verbessert und die

jährlichen Überwachungskosten um 15 Prozent senken kann.

- Durch die Implementierung des mobilfunkgestützten IoT können mittelgroße

Anbieter von Ladestationen für Elektrofahrzeuge ihren Umsatz um 40 Prozent

steigern, da sie an den Einnahmen aus der Interoperabilität beteiligt werden.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) hat heute in Zusammenarbeit mit dem

Elektrofahrzeug-Ladeanbieter Blue Corner, dem Mobilfunknetzbetreiber Orange

Belgium und Arthur D. Little einen Bericht (https://www.ericsson.com/en/enterpri

se/reports/connected-ev-charging/value-calculator) über das vernetzte Laden von

Elektrofahrzeugen veröffentlicht. Das mobilfunkgestützte Internet der Dinge

(IoT), zum Beispiel via 4G und 5G, kann eine zentrale Rolle bei der Vernetzung

von Ladestationen für Elektrofahrzeuge spielen.